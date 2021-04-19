Zonguldak'ta eski kız arkadaşını bıçakla ağır yaraladığı öne sürülen sanığa 17 yıla kadar hapis istemi
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Zonguldak'ta eski kız arkadaşını bıçakla ağır yaraladığı öne sürülen sanığa 17 yıla kadar hapis istemi

Zonguldak'ta eski kız arkadaşını bıçakla ağır yaraladığı öne sürülen sanığa 17 yıla kadar hapis istemi
Anadolu Ajansı / Mustafa Kemal Bektaş - Haberler | Güncel

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde eski kız arkadaşını bıçakla ağır yaraladığı iddiasıyla tutuklanan sanık hakkında hazırlanan iddianamede 9 yıldan 17 yıla kadar hapis cezası istendi.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde eski kız arkadaşını bıçakla ağır yaraladığı iddiasıyla tutuklanan sanık hakkında hazırlanan iddianamede 9 yıldan 17 yıla kadar hapis cezası istendi.

Orhanlar Mahallesi Yalı Caddesi'nde geçen yıl 10 Aralık'ta eski kız arkadaşı Çağla Ç'yi (22) 9 kez bıçakladığı öne sürülen U.Ö. (22) hakkında "kasten öldürmeye teşebbüs" ve "hakaret" suçlarından iddianame hazırlandı.

İddianamede sanığın 9 yıldan 17 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

U.Ö'nün şikayeti üzerine de Çağla Ç. hakkında "silahla kasten yaralama" ve "hakaret" suçlarından dava açıldı.

Çağla Ç, gazetecilere, olayın yaşandığı gün ev arkadaşı Zeynep ile U.Ö'nün eve yemeğe geldiklerini belirterek, "Birkaç kadeh bir şeyler içtik. Bir tartışma çıktı o ara. U.Ö'ye evden gitmesini söyledim. Evden çıkmadı, konu da uzadı." dedi.

U.Ö'nün mutfakta boğazına sarıldığını dile getiren Çağla Ç, şunları kaydetti:

"O süreçte bayılmışım. Ev arkadaşım da kendisini dışarıya atmış. Uyandığımda koltuğun kenarında ayıldım, gözlerim falan yanıyordu, darbe almışım sanırım. U.Ö'nün elinde bıçak ve kan vardı, ağlıyordu. Korktum, camdan kendimi dışarıya attım. Dışarıya atınca ev arkadaşım kurtardı. Taksiye binip hastaneye gittik. Hastanede bıçaklandığımı fark ettim. Bıçaklandığımı bilmiyordum."

Hastaneye ilk yattığında atakla uyandığını anlatan Çağla Ç, "Hak eden hak ettiği cezayı alsın. Hiçbir kadın şiddeti hak etmiyor. Hukuki olarak da peşini bırakmayacağım." ifadelerini kullandı.

Olay

Orhanlar Mahallesi Yalı Caddesi'nde geçen yıl 10 Aralık'ta Çağla Ç. ile eski erkek arkadaşı U.Ö. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıkmış, Çağla Ç. vücudunun 9 yerinden bıçakla yaralanmıştı.

Çağla Ç, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılmış, olay yerinden kaçan U.Ö. Kandilli Jandarma Karakolu'na teslim olmuştu. Elinden yaralandığı belirlenen zanlı, hastanedeki tedavisinin ardından nöbetçi hakimlikçe tutuklanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Kemal Bektaş

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