Zonguldak'ta eski erkek arkadaşı tarafından bıçaklandığı iddia edilen kadın yaralandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Zonguldak'ta eski erkek arkadaşı tarafından bıçaklandığı iddia edilen kadın yaralandı

10.12.2020 00:13 | Son Güncelleme: 10.12.2020 00:16
Zonguldak'ta eski erkek arkadaşı tarafından bıçaklandığı iddia edilen kadın yaralandı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, 22 yaşındaki kadının eski erkek arkadaşı tarafından bıçaklandığı öne sürüldü.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, 22 yaşındaki kadının eski erkek arkadaşı tarafından bıçaklandığı öne sürüldü.

İddiaya göre, Orhanlar Mahallesi Yalı Caddesi'nde Çağla Ç. (22) ile eski sevgilisi U.Ö. (22) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine U.Ö, Çağla Ç'yi vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakla yaraladı.

Çağla C, çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Olay yerinden kaçan U.Ö'nün yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Kemal Bektaş

İlgili Haberler

Tartıştığı komşusu tarafından bıçaklanan kadın yaralandı
Tartıştığı komşusu tarafından bıçaklanan kadın yaralandı
Son dakika... Arkadaşı tarafından silahla vurulan kişi öldü
Son dakika... Arkadaşı tarafından silahla vurulan kişi öldü
Eski erkek arkadaşının 10 yerinden bıçakladığı Çağla yaşam savaşı veriyor
Eski erkek arkadaşının 10 yerinden bıçakladığı Çağla yaşam savaşı veriyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Fahrettin Koca Abdülhamit Gül Mustafa Destici Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Şener Şen Cem Yılmaz Cemal Hünal Acun Ilıcalı
Spor Erol Bulut Ersun Yanal Fatih Terim Abdullah Avcı Mauricio Lemos
Tüm Haberler Psg Hakem Irkçılık Başakşehir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Zonguldak'ta eski erkek arkadaşı tarafından bıçaklandığı iddia edilen kadın yaralandı - Zonguldak
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.12.2020 00:16:30. #1.15#
title