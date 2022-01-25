Zonguldak'ta engelli ve hamile kamu çalışanlarına 2 gün idari izin

Zonguldak'ta yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle engelli ve hamile kamu çalışanlarına 2 gün idari izin verildiği bildirildi.

ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ta yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle engelli ve hamile kamu çalışanlarına 2 gün idari izin verildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, meteorolojik verilere göre, kentte yarın ve ertesi gün kar yağışı beklendiği belirtildi.

Kent genelinde engelli ve hamile kamu çalışanlarının belirtilen tarihlerde 2 gün idari izinli sayılmalarına karar verildiği aktarılan açıklamada, "Kent genelinde yaygın eğitim kursları ile eğitim faaliyetlerinin sürdürüldüğü diğer kursların eğitimlerine, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel kurs merkezleri, motorlu taşıt sürücüleri kurs merkezleri ile bünyesinde kulüp çalışması yapacak anaokullarındaki eğitim faaliyetlerine de aynı günlerde 2 gün süreyle ara verilmesine karar verilmiştir." ifadelerine yer verildi.