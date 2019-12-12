Zonguldak'ta elleri kelepçeli şekilde hastaneden kaçan kişiye yardım eden şüpheli gözaltına alındı

12.12.2019 08:54 | Son Güncelleme: 12.12.2019 08:54

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, iş yerinden hırsızlık yaptığı iddiasıyla tutuklanan ve elleri kelepçeli şekilde hastaneden kaçan kişiye yardım ettiği iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, hırsızlık suçundan tutuklanan Ahmet K. (26), jandarma ekiplerince cezaevine teslim edilmeden önce sağlık raporu için Ereğli Devlet Hastanesine götürüldü.

Acil servisten çıkarıldığı sırada elleri kelepçeli şekilde ormanlık alana kaçan Ahmet K'yi yakalamak için çalışma başlatıldı.

Ekipler, şüpheliyi Aydınlar köyünde F.K'ye (30) ait binanın kömürlüğünde yakaladı.

Şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan yapılan araştırmada kelepçenin kesilmesi ve firarinin saklanması konularında yardım ve yataklık ettiği ileri sürülen C.K'nin (23) evinde arama yapıldı.

Aramalarda, firarinin kelepçesini kesmede kullanılan demir kesme makası, kuru sıkı tabanca ve ruhsatsız av tüfeği, firarinin yakalandığı evin sahibi F.K'nin evindeki aramada ise ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Firariye yardım ve yataklık eden C.K. ise ekiplerce gözaltına alındı.

Kaynak: AA