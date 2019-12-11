Zonguldak'ta elleri kelepçeli şekilde hastaneden kaçan kişi aranıyor
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Zonguldak'ta elleri kelepçeli şekilde hastaneden kaçan kişi aranıyor

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, iş yerinden hırsızlık yaptığı iddiasıyla tutuklanan ve elleri kelepçeli şekilde hastaneden kaçan kişi aranıyor.

11.12.2019 09:56 | Son Güncelleme: 11.12.2019 09:56
Zonguldak'ta elleri kelepçeli şekilde hastaneden kaçan kişi aranıyor

'ın Ereğli ilçesinde, iş yerinden hırsızlık yaptığı iddiasıyla tutuklanan ve elleri kelepçeli şekilde hastaneden kaçan kişi aranıyor.

Alınan bilgiye göre, hırsızlık suçundan tutuklanan Ahmet K. (26), jandarma ekiplerince cezaevine teslim edilmeden önce sağlık raporu için Ereğli 'ne götürüldü.

Acil servisten çıkarıldığı sırada elleri kelepçeli şekilde ormanlık alana kaçan Ahmet K'yi yakalamak için çalışma başlatıldı.

Şahsın kaçabileceği güzergahlarda arama çalışmasının devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: AA
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