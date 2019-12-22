Zonguldak'ta elektrik akımına kapılan genç öldü

22.12.2019 23:26 | Son Güncelleme: 22.12.2019 23:26

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde elektrik akımına kapılan genç hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Perşembe beldesinde bir binanın tadilat işinde çalışan S.K. (18), henüz belirlenemeyen sebeple elektrik akımına kapıldı.

Yaralanan genç, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Çaycuma Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

S.K, burada yapılan tüm müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA