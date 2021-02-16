Zonguldak'ta ekiplerin karla mücadelesi sürüyor
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Zonguldak'ta ekiplerin karla mücadelesi sürüyor

16.02.2021 00:53 | Son Güncelleme: 16.02.2021 00:57
Zonguldak'ta ekiplerin karla mücadelesi sürüyor

ZONGULDAK'ta etkili olan kar nedeniyle kapanan köy yollarını açmak için ekipler çalışmalarına gece de devam etti.

ZONGULDAK'ta etkili olan kar nedeniyle kapanan köy yollarını açmak için ekipler çalışmalarına gece de devam etti. Yapılan çalışmalarla, 167 köy yolu ulaşıma açıldı. Kapalı olan 7 köy yolu için de çalışmalar devam ediyor.

Kentte sabah erken saatlerinde etkisini arttıran kar yağışı nedeniyle, özellikle yüksek kesimlerdeki köy yolları ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ekipleri, kamyon ve iş makineleriyle kapanan köy yollarını açmak için çalışma başlattı. Öğle saatlerinde 173 olan kapalı köy yolu sayısı çalışmalar neticesinde gece yarısı itibariyle 7'ye indi.Zonguldak'ta İstanbul ile Ankara Karayolu'nda da ekiplerin, karla mücadelesi de sürüyor. Zonguldak merkezde belediye ekipleri iş makineleriyle kapalı mahalle yollarını açmak için çalışmalarına devam ediyor. 


Zonguldak'ta ekiplerin karla mücadelesi sürüyor
Zonguldak'ta ekiplerin karla mücadelesi sürüyor
Zonguldak'ta ekiplerin karla mücadelesi sürüyor
Zonguldak'ta ekiplerin karla mücadelesi sürüyor
Zonguldak'ta ekiplerin karla mücadelesi sürüyor
Zonguldak'ta ekiplerin karla mücadelesi sürüyor
Zonguldak'ta ekiplerin karla mücadelesi sürüyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gürkay GÜNDOĞAN

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