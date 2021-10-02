Zonguldak'ta ekiplerden radarlı hız uygulaması

ZONGULDAK (İHA) - Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri tarafından Milli Egemenlik Caddesinde radarlı hız uygulaması yaptı.

Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğüne bağlık trafik ekipleri Milli Egemenlik Caddesinde radarlı hız uygulaması yaptı. Ekipler radara giren araçların tek tek durdurarak cezai işlem uyguladı. Öte yandan bazı araç sürücüleri karşı çıksa da ceza yemekten geri kalmadı. Uygulamanın aralıklarla devam etmesi bekleniyor. - ZONGULDAK

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