Zonguldak'ta ekipler yolu kardan kapanan köydeki hamile kadın için seferber oldu
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Zonguldak'ta ekipler yolu kardan kapanan köydeki hamile kadın için seferber oldu

16.02.2021 00:01 | Son Güncelleme: 16.02.2021 00:04
Zonguldak'ta ekipler yolu kardan kapanan köydeki hamile kadın için seferber oldu

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, yolu kar ve tipi dolayısıyla ulaşıma kapanan köyde doğum sancısı başlayan hamile kadın, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ve 112 Acil Sağlık ekibi tarafından hastaneye ulaştırıldı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, yolu kar ve tipi dolayısıyla ulaşıma kapanan köyde doğum sancısı başlayan hamile kadın, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ve 112 Acil Sağlık ekibi tarafından hastaneye ulaştırıldı.

Kapalı köy yollarının ulaşıma açılması için İl Özel İdaresi ekipleri tarafından çalışmalar sürdürülürken, gelen ihbarlar doğrultusunda zor şartlarda ulaşılan hastalar da hastanelere götürülüyor.

Ekipler gelen ihbar üzerine yoğun kar ve tipiden dolayı yolu ulaşıma kapanan Elmacı köyünde yaşayan 9 aylık hamile Gülsüm Mumcu'ya (20) ulaşmak için yola çıktı.

Yoğun karda güçlükle ilerlemeyen ekiplere, Karayolları ve İl Özel İdaresi ekipleri biriken karları temizleyerek yardımcı oldu.

Mumcu, yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından yolun ulaşıma açılmasıyla ambulansla Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezine götürüldü.

Mumcu'nun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Mumcu'nun yakınları yetkililere teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Yılmaz

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