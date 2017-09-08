Zonguldak'ta "Eğitim Ortamları İl Güvenlik Toplantısı"

Zonguldak Valiliği tarafından "Eğitim Ortamları İl Güvenlik Toplantısı" gerçekleştirildi.



Zonguldak Valisi Ahmet Çınar, milli eğitim, emniyet ve jandarma personeli ile muhtarların da katılımıyla düzenlenen 'Eğitim Ortamları İl Güvenlik' toplantısında açıklamalarda bulundu. Çocukların güvenli bir şekilde eğitim kurumlarına taşınması konusuna değinen Vali Çınar, "Çocuklarımızın özellikle servis taşımacılığını güvenli bir şekilde sağlamalıyız. Geçtiğimiz günlerde haberlere yansıdı. Servis firmaları birbirini vuruyor. Bu çok acı bir şey. Bunlardan ne beklersiniz, bunlardan ne hayır gelir, bunlara nasıl güvenilir? Çocuklarınızı o şoförlere teslim edeceksiniz. Biz yöneticiler; köylerimizin ve belediyelerimizin nezdinde, polisimiz, jandarmamız ile hepimizin müşterek sorunu bu. Bu düzeni, disiplini, konforu sağlayacak olanlar bizleriz. Araçta sigara içiyor mu, içmiyor mu? Arabayı sürerken telefonla konuşuyor mu konuşmuyor mu? Şoförün emniyet kemerini bağlaması bile çocuklar için bir modeldir. Bunları bizim şoförün yaşadığı mahalle ve çevreden araştırmamız lazım. Çok kötü şeyler de duyuyoruz, görüyoruz. Bir ortaokul, lise çocuğuna şoförün sarktığını görüyoruz. Sapıklık görüyoruz. Bunların birçoğu gizli kalabiliyor. Şoför; edepli, ahlaklı ve disiplinli olacak" dedi. - ZONGULDAK