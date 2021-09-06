Zonguldak'ta eğitim öğretim sezonu açıldı
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Zonguldak'ta eğitim öğretim sezonu açıldı

İhlas Haber Ajansı / Sertaç Özdemir - Haberler | Güncel

Zonguldak'ta eğitim öğretim sezonu açıldı Veliler ve öğrenciler 1 buçuk yıl sonra okul heyecanı yaşadı Zonguldak'ta 2021-2022 Eğitim Öğretim sezonu açıldı.

Zonguldak'ta eğitim öğretim sezonu açıldı

Veliler ve öğrenciler 1 buçuk yıl sonra okul heyecanı yaşadı

ZONGULDAK - Zonguldak'ta 2021-2022 Eğitim Öğretim sezonu açıldı. Okullara giden veliler ve öğrenciler bir buçuk yıl sonra okul heyecanı yaşadı.

Korona virüs pandemisi nedeniyle bir buçuk yıl sonra başlayan eğitim öğretim sezonunda veliler ve öğrenciler okul heyecanı yaşadı. Öğrenciler günün erken saatlerinden itibaren okul için hazırlık yaptı. Üniformalarını giyip, çantalarını hazırladılar. Aileleri ile birlikte okulun yolunu tutan öğrenciler, okul bahçelerinde arkadaşlarıyla özlem giderdi. Çocuklarını okullara getiren veliler okul bahçesinden çocuklarına başarılar diledi. Salgın dolayısıyla veliler okul bahçesine alınmadı. Okul bahçesinde yapılan törenin ardından öğrenciler sınıflar alındı. Öğrencilere maske, mesafe ve hijyen kuralları hatırlatıldı.

Çocuğunu okula getiren bir veli ise "Heyecanlıyız. Beşinci sınıf, inşallah pandemi sürecinden sonra verimli bir sezon olur. Herkese hayırlı olsun" dedi. Diğer veliler ise "Çocuklarımız da çok heyecanlı ve mutluyuz. Umarım herkes temizliğine ve mesafesine dikkat ederek ve okullarımız bir daha kapanmaz. Tek umudumuz, dileğimiz bu. Yeni eğitim ve öğretim hayatı hepimiz için hayırlı olsun" şeklinde konuştu.

Kentte 65 kurumda 5 bin 861 derslikte 104 bin 839 öğrenci ders başı yaptı. Kentte 7 bin 292 öğretmen bulunuyor.

Zonguldak'ta eğitim öğretim sezonu açıldı
Zonguldak'ta eğitim öğretim sezonu açıldı
Zonguldak'ta eğitim öğretim sezonu açıldı
Zonguldak'ta eğitim öğretim sezonu açıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Sertaç Özdemir

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