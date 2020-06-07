Zonguldak'ta drone ile devriye dönemi
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Zonguldak'ta drone ile devriye dönemi

Zonguldak'ta drone ile devriye dönemi İhbarlar havadan değerlendiriliyor, şüpheliler anında tespit ediliyor Zonguldak'ta polis ekipleri drone devriye dönemi başlattı.

07.06.2020 01:15 | Son Güncelleme: 07.06.2020 01:19

Zonguldak'ta drone ile devriye dönemi

İhbarlar havadan değerlendiriliyor, şüpheliler anında tespit ediliyor

ZONGULDAK - Zonguldak'ta polis ekipleri drone devriye dönemi başlattı. Kuru sıkı tabancayla havaya ateş açtığı tespit edilen 3 şüpheli drone ile tespit edildi. Toplamda 4 bin 158 TL idari para cezası uygulandı. Şüphelilerin kuru sıkı silah şovu polisin gökyüzündeki gözünden kaçmadı.

Zonguldak Emniyet Müdürlüğü; gelişen teknolojiye kısa zamanda uyum sağladı. Polis İmdat Hattı'nın yanı sıra WhatsApp ihbar hattı da kuran Zonguldak Polisi, artık ihbarları drone ile havadan da değerlendiriyor. Polisin havadaki gözü olan son teknoloji dronelar, devriye çalışmalarında da büyük katkı sağlıyor. Suç ve suçluyu tespit etmekte anında çözüm sunan havadan devriye görevi için özel tim kuruldu.

Kuru sıkı şovu dronelu devriye tespit edildi

Zonguldak'ta bir hırsızlık konusunu değerlendiren Emniyet Müdürlüğü ekipleri, araştırma çalışması sırasında havaya silahla ateş açıldığı ihbarını aldı. İhbar üzerine adrese yönlendirilen dronelarla anlık adres tespiti yapıldı. Drone ile yapılan tespitte üç şüphelinin şov maksatlı kuru sıkı silah gösterisi tespit edildi. Türkiye genelinde terörle mücadele dışındaki olaylarda yapılan nadir operasyonlardan biri olma özelliği taşıyan operasyonda, üç şüpheli ekiplerce kıskıvrak yakalandı. Emniyet Müdürlüğünde oluşturulan foto safari timinin drone timi ile ortaklaşa yürüttüğü çalışmada, olayda kullanılan kuru sıkı tabancaya el konuldu. Üç şüpheliye her birine bin 586 TL olmak üzere toplamda 4 bin 158 TL idari para cezası uygulandı.

Öte yandan bölgesel ihbarların kısa sürede değerlendirilerek tespit edilen bölgelerde devriye uçuşlarının olacağı kaydedildi. Özel olarak oluşturulan timlerin yaz döneminde rutin devriye çalışmalarına devam edeceği öğrenildi.

Zonguldak Emniyeti, teknolojiyi bütün enstrümanları ile kullanıyor

İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı da yapılan çalışmayı sosyal medya hesabından paylaştı. Her türlü ihbarı değerlendirdiklerini belirten Turanlı, "Artık teknolojiyi bütün enstrümanları ile kullanan, devletin milletin hizmetinde huzurunda sürekli bir aparat olarak yanında bulunduran Zonguldak polisimizin bugün başarılı bir çalışmasını kötü niyetli insanlara bir tembih olarak yayınlamaktan ve arkadaşlarının başarısını duyurmaktan mutluyuz. Zonguldak Emniyet Müdürlüğümüzün 0505 318 67 09 numaralı ihbar hattımıza yazılı olarak intikal edecek her türlü olumsuzluk mevcut imkanlarımızla değerlendirilecektir" ifadelerine yer verdi.

Zonguldak'ta drone ile devriye dönemi

Kaynak: İHA

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