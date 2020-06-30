Zonguldak'ta drone destekli uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama ZONGULDAK'ta, drone ile tespit edilen kenevir tarlasına polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 534 adet kenevir ele geçirildi, 1 kişi tutuklandı.

ZONGULDAK'ta, drone ile tespit edilen kenevir tarlasına polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 534 adet kenevir ele geçirildi, 1 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu madde ticareti yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Kenevir ekili tarlayı drone ile tespit eden ekipler, ardından operasyon düzenledi. Operasyonda, tarlaya ekilmiş 534 adet kenevir ele geçirildi. Gözaltına alınan S.Ç. (58) işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki ifadesinin ardından nöbetçi mahkemeye çıkarılan S.Ç., 'Uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan tutuklandı.

Kaynak: DHA