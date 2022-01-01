Zonguldak'ta döner bıçaklı kavga: 1 yaralı - Haberler
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Zonguldak'ta döner bıçaklı kavga: 1 yaralı

Zonguldak'ta döner bıçaklı kavga: 1 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Zonguldak'ta bir iş yerinde çıkan döner bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.

ZONGULDAK (İHA) - Zonguldak'ta bir iş yerinde çıkan döner bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Üniversite Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, çiğ köfte satışı yapan iş yerine gelen kişiler arasında henüz bilinmeyen sebeple tartışma çıktı. Büyüyen tartışmada iddiaya göre döner bıçağı da kullanıldı. Kavgada Ayşe B. isimli kadın bileğinden yaralandı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı kadın ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kavganın tarafları polis merkezine götürülürken olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - ZONGULDAK

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İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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