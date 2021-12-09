Zonguldak'ta dinamit lokumu ve fünye ele geçirildi
AA / Mustafa Kemal Bektaş - Haberler | Güncel
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde düzenlenen operasyonda dinamit lokumu ve fünye ele geçirildi.
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde düzenlenen operasyonda dinamit lokumu ve fünye ele geçirildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Büro Amirliği ekipleri, Ereğli-Alaplı kara yolunda sahil bandında kurulan çadıra operasyonu düzenledi.
Ekiplerce yapılan aramada, dinamit lokumu ve fünye ele geçirildi.
Olayla ilgili şüpheli A.B. gözaltına alındı.
AA / Mustafa Kemal Bektaş - Son Dakika Haberleri
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