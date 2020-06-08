Zonguldak'ta devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü Zonguldak'ta devrilen traktörün altında kalan sürücü yaşamını yitirdi.

Zonguldak'ta devrilen traktörün altında kalan sürücü yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Merkez ilçeye bağlı Kumtarla köyü Madenler Mahallesi'nde kesim işinde çalışan Gökhan Alboğa, kullandığı traktörün devrilmesiyle altında kaldı.

İhbar üzerine gelen sağlık ve AFAD ekiplerince bulunduğu yerden çıkarılan Alboğa, Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Zonguldak Belediyesinde çalıştığı öğrenilen Alboğa, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA