Zonguldak'ta devrilen tarım aracının sürücüsü öldü
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Zonguldak'ta devrilen tarım aracının sürücüsü öldü

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde, "pat pat" diye tabir edilen tarım aracının devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti.

Zonguldak'ta devrilen tarım aracının sürücüsü öldü
27.07.2020 16:59 | Son Güncelleme: 27.07.2020 17:53

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde, "pat pat" diye tabir edilen tarım aracının devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Okçular köyünde Aydın Akman'ın (55) kullandığı tarım aracı henüz belirlenemeyen nedenle devrildi.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Akman'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Sürücünün cenazesi, Alaplı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Aydın Akman'ın evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA

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