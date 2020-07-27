Zonguldak'ta devrilen tarım aracının sürücüsü öldü Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde, "pat pat" diye tabir edilen tarım aracının devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti.

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde, "pat pat" diye tabir edilen tarım aracının devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Okçular köyünde Aydın Akman'ın (55) kullandığı tarım aracı henüz belirlenemeyen nedenle devrildi.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Akman'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Sürücünün cenazesi, Alaplı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Aydın Akman'ın evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA