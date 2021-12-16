Zonguldak'ta devrilen tarım aracındaki 3 kişi yaralandı
AA / Mustafa Kemal Bektaş - Haberler | Güncel
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde "patpat" olarak tabir edilen tarım aracının devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde "patpat" olarak tabir edilen tarım aracının devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
Hüseyin K'nin kullandığı tarım aracı, Sücüllü köyünde kontrolden çıkarak devrildi.
Kazada sürücü ile tarım aracında bulunan Fatma K. ve Asiye K. yaralandı.
Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Ereğli Devlet Hastanesine kaldırıldı.
AA / Mustafa Kemal Bektaş - Son Dakika Haberleri
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