Zonguldak'ta devrilen cipteki 4 kişi yaralandı

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde cipin devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde cipin devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

M.A'nın kullandığı 67 DB 466 plakalı cip, ilçeye bağlı Gümeli beldesi Çökele Mahallesi mevkisinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Sürücü ile eşi E.A. ve çocukları K.A. ile Y.A. yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Ereğli ilçesindeki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tuncay Tokay