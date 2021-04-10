Zonguldak'ta dereden akan çamurlu su denizin rengini değiştirdi
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Zonguldak'ta dereden akan çamurlu su denizin rengini değiştirdi

Anadolu Ajansı / Mustafa Kemal Bektaş - Haberler | Güncel
Zonguldak'ta dereden akan çamurlu su denizin rengini değiştirdi

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde dereden Karadeniz'e akan çamurlu su, denizi kahverengiye boyadı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde dereden Karadeniz'e akan çamurlu su, denizi kahverengiye boyadı.

Kentte etkili olan sağanağın ardından Ereğli-Kandilli kara yolu Köseağzı mevkisindeki plaj bölgesinde bulunan dereden Karadeniz'e akan çamurlu su, denizin rengini değiştirdi.

Plajın bulunduğu bölgede deniz yüzeyi, çamurlu balçıkla kaplandı.

Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, konuyla ilgili çalışma başlattıklarını bildirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Kemal Bektaş

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