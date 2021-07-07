Zonguldak'ta dere taştı, dükkanları sel vurdu
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Zonguldak'ta dere taştı, dükkanları sel vurdu

İhlas Haber Ajansı / Ertuğrul Yüksel - Haberler | Güncel

Zonguldak'ta dere taştı, dükkanları sel vurdu Ormanlı beldesi merkezi sular altında kaldı Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde etkili olan sağanak yağış Ormanlı beldesi merkezinde sele neden oldu.

Zonguldak'ta dere taştı, dükkanları sel vurdu

Ormanlı beldesi merkezi sular altında kaldı

ZONGULDAK - Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde etkili olan sağanak yağış Ormanlı beldesi merkezinde sele neden oldu. Derenin taşması sonucu onlarca dükkan sel suları ile doldu, araçlar su altında kaldı.

Kdz. Ereğli ilçesine bağlı Ormanlı Beldesi'nde sabah saatlerinde etkili olan sağanak yağmur bir süre sonra derelerin taşması sonucu sele neden oldu. Sel nedeniyle Ormanlı beldesi girişinde bulunan Ortacı köyü yolu sularla doldu. Yolun su altında kalması nedeniyle Ormanlı beldesine giriş çıkışlar Alaplı tarafından sağlanabiliyor. Beldede iki ayrı derenin taşması nedeniyle onlarca dükkan ve çok sayıda otomobil sular altında kaldı. Kdz. Ereğli Kaymakamlığı ile Ormanlı Belediyesi ekipleri beldede esnaflara yardımcı olmaya çalışırken, esnaf dükkanlara dolan suları boşaltabilmek için yoğun çaba harcıyor.

Kdz. Ereğli ilçesinde ayrıca Toyfanlı, Bakırlık ve Kızılca köylerinden geçen derelerin taşması sonucu bir çok ev sular altında kaldı.

Alaplı ilçesinde ise Dağ köyündeki derenin taşması sonucu tarım arazileri sular altında kaldı.

Zonguldak Valiliğinin yaşanan sel sonrası hasar tespiti için çalışma başlattığı ifade edildi.

Zonguldak'ta dere taştı, dükkanları sel vurdu
Zonguldak'ta dere taştı, dükkanları sel vurdu
Zonguldak'ta dere taştı, dükkanları sel vurdu
Zonguldak'ta dere taştı, dükkanları sel vurdu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ertuğrul Yüksel

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