Zonguldak'ta dere taştı, belde su altında kaldı
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Zonguldak'ta dere taştı, belde su altında kaldı

Zonguldak'ta dere taştı, belde su altında kaldı
Demirören Haber Ajansı / Gürkay Gündoğan - Haberler | Güncel

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, derenin taşması sonucu Ormanlı belde merkezi su altında kaldı.

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, derenin taşması sonucu Ormanlı belde merkezi su altında kaldı.

Ormanlı'da ve yüksek kesimlerde etkili olan sağanak, belde merkezinden geçen derenin su debisini yükseltti. Taşan dere, belde merkezini su altında bıraktı. Birçok iş yeri ve araçlar suya gömüldü. Çok sayıda itfaiye, sağlık ve AFAD ekibinin yönlendirildiği bölgede çalışmalar başladı. Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, beldede ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğünü ifade ederek, "Şu anda bazı dükkanlara su girmiş. Can kaybı yok. Sular çekilmeye başlamış" dedi.


- Zonguldak
Zonguldak'ta dere taştı, belde su altında kaldı
Zonguldak'ta dere taştı, belde su altında kaldı
Zonguldak'ta dere taştı, belde su altında kaldı
Zonguldak'ta dere taştı, belde su altında kaldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gürkay Gündoğan

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