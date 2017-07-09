Zonguldak'ta Deprem Tatbikatı

ZONGULDAK'ın Devrek İlçesi'ne bağlı Çaydeğirmeni Beldesi'nde, deprem sonrasında oluşabilecek yangın, sel ve enkaz altında kalanların kurtarılmasıyla ilgili arama kurtarma tatbikatı gerçekleştirildi.



Mahalle Afet Gönüllüleri Acil Müdahale Ekibi (MAG AME) tarafından düzenlenen tatbikata, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), AFAD, Ereğli ve Devrek Belediyesi İtfaiye ekipleri, Radyo Amatörleri Cemiyeti ve sağlık personeli katıldı.Tatbikat nedeniyle oluşturulan kriz masasında Devrek Kaymakamı Yakup Güney görev aldı. Senaryo gereği, 6.2 büyüklüğündeki deprem nedeniyle bina altında 2 kişi mahsur kaldı. Ayrıca bölgedeki HES barajının kapağı zarar görmesi sonucu dere suyu yükseldi. Dere kenarında piknik yapan 2 kişi suda sürüklendikten sonra köprü ayağına tutunarak yardım bekledi.



Ekipler, ilk olarak köprü altında kurtarılmayı bekleyen yaralıların yanına halatla inerek ilk müdahaleyi yaptı. 2 kişi daha sonra sedyeye konularak halatla derenin karşısına geçirilerek ambulansa alındı. Ardından deprem nedeniyle bir binanın enkazı altında kalan 2 kişi AFAD ekiplerince kurtarıldı. Ayrıca çıkan yangında itfaiye tarafından söndürüldü.



MAG AME Türkiye Koordinatörü Hüseyin Karadayı, amaçlarının Zonguldak bölgesinde kamu kurumları ve STK'ların afet ve acil durumlar karşısında bir koordinasyon halinde organize halinde çalışmasını sağlamak olduğunu söyledi. Birçok ekibin katıldığı tatbikatın başarılı geçtiğini ifade eden Karadayı,"Yaptığımız çalışmalar gündelik hayatta her zaman karşılaşabilecek olaylardır. Sadece deprem değil bütün acil durum olaylarına hazır olmak öncelikli amacımız" dedi. - Zonguldak