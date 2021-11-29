Zonguldak'ta denize açılan balıkçılar karşılaştıkları yunusu besledi - Haberler
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Zonguldak'ta denize açılan balıkçılar karşılaştıkları yunusu besledi

AA / Mustafa Kemal Bektaş - Haberler | Güncel
Zonguldak'ta denize açılan balıkçılar karşılaştıkları yunusu besledi

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde avlanmak için denize açılan balıkçılar, karşılaştıkları yunusu mezgitle besledi.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde avlanmak için denize açılan balıkçılar, karşılaştıkları yunusu mezgitle besledi.

Ereğli açıklarında sabah saatlerinde küçük tekneyle denize açılan balıkçılar, bir süre oltayla mezgit avladı.

Tekneye yanaşan bir yunusu fark eden balıkçılar, tuttukları mezgitle balığı besledi.

Balıkçı Ali Osman Adıyaman, teknenin etrafında tur atan yunusu elleriyle sevdi.

Renkli görüntülere sahne olan bu anlar, amatör balıkçının cep telefonu kamerasına yansıdı.

Balıkçı Adıyaman, tuttukları balıkları denizlerin sevilen canlısı yunusla paylaştıklarını belirterek, "Teknemize kadar yanaştı, onu elimle besledim." dedi.

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AA / Mustafa Kemal Bektaş - Son Dakika Haberleri

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