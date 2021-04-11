ZONGULDAK'TA DENİZDEKİ ÇAMURLU ALAN ARTTI

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, etkili olan yağışın ardından dereden akan çamurlu suyla rengi değişen Kandilli beldesindeki Köseağzı Plajı'ndaki suyun kirliliği bugün daha da arttı.

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, etkili olan yağışın ardından dereden akan çamurlu suyla rengi değişen Kandilli beldesindeki Köseağzı Plajı'ndaki suyun kirliliği bugün daha da arttı.

Ereğli ile Kandilli beldesi arasında bulunan Köseağzı Plajı'na akan derenin debisinin, şiddetli yağış sonrası yükselmesiyle suyun rengi dün çamura döndü. Bugün de devam eden kirlilikle denizde çamurlu suyla oluşan sarı alan daha da arttı. Öğle saatlerinde kıyıya vuran yunus ölüsü ve telef olmuş buzağı görüldü. Plajdaki sosyal tesis işletmecisi Ozan Tıngaz kirliliğin devam ettiğin ifade ederek, Dün buranın çamuru azdı. Şu anda bayağı çoğalmış. Ölen hayvan da var. Yunus gelmiş. Orada bir inek yavrusu da var. Sebebini bilmiyoruz. Çamurdan mıdır değil midir Ama burada bir olay var. Biz bu durumun yetkililerce gelip incelenmesini ve soruşturulmasını istiyoruz dedi.

Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu'nun talimatı üzerine İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Köseağzı mevkiinden Armutçuk Türkiye Taşkömürü Kurumu'na (TTK) kadar kontrol etti. Kirlenmenin bu bölgeden kaynaklanmadığı, daha üst bölgelerin de kontrolünün yapılacağı bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı