ZONGULDAK - Denizde hortum oluştu - Haberler
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ZONGULDAK - Denizde hortum oluştu

AA / Mustafa Kemal Bektaş - Haberler | Güncel

Zonguldak'ta, Ereğli Limanı'nda denizde oluşan hortum cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Zonguldak'ta, Ereğli Limanı'nda denizde oluşan hortum cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

İlçede aralıklarla etkili olan kar yağışı sonrası denizde hortum gözlendi.

Limandaki hortum herhangi bir hasara neden olmadan etkisini kısa sürede yitirdi.

Sahilden görülen hortum, vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

ZONGULDAK - Denizde hortum oluştu

ZONGULDAK - Denizde hortum oluştu

ZONGULDAK - Denizde hortum oluştu

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