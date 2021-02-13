Zonguldak'ta denizde dalgalar oluştu
13.02.2021 13:02 | Son Güncelleme: 13.02.2021 13:06
ZONGULDAK'ta, rüzgar nedeniyle denizde dev dalgalar oluştu.
ZONGULDAK'ta, rüzgar nedeniyle denizde dev dalgalar oluştu. Kayalıklara çarparak yükselen dalgaların boyu 5 metreyi aştı.
Kentte sabah saatlerinde karla birlikte rüzgar etkili oldu. Kıyı kesimlerde kuvvetli rüzgar nedeniyle denizde dev dalgalar oluştu. Zonguldak Limanı'nda kayalıklara çarparak yükselen dalgaların boyu 5 metreyi aştı. Balıkçı tekneleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle denize açılamadı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gürkay GÜNDOĞAN