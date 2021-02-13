Zonguldak'ta denizde dalgalar oluştu
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Zonguldak'ta denizde dalgalar oluştu

13.02.2021 13:02 | Son Güncelleme: 13.02.2021 13:06
Zonguldak'ta denizde dalgalar oluştu

ZONGULDAK'ta, rüzgar nedeniyle denizde dev dalgalar oluştu.

ZONGULDAK'ta, rüzgar nedeniyle denizde dev dalgalar oluştu. Kayalıklara çarparak yükselen dalgaların boyu 5 metreyi aştı.

Kentte sabah saatlerinde karla birlikte rüzgar etkili oldu. Kıyı kesimlerde kuvvetli rüzgar nedeniyle denizde dev dalgalar oluştu. Zonguldak Limanı'nda kayalıklara çarparak yükselen dalgaların boyu 5 metreyi aştı. Balıkçı tekneleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle denize açılamadı. 


Zonguldak'ta denizde dalgalar oluştu
Zonguldak'ta denizde dalgalar oluştu
Zonguldak'ta denizde dalgalar oluştu
Zonguldak'ta denizde dalgalar oluştu
Zonguldak'ta denizde dalgalar oluştu
Zonguldak'ta denizde dalgalar oluştu
Zonguldak'ta denizde dalgalar oluştu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gürkay GÜNDOĞAN

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