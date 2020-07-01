Zonguldak'ta Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlandı
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Zonguldak'ta Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlandı

Zonguldak'ta, 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

Zonguldak'ta Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlandı
01.07.2020 12:07 | Son Güncelleme: 01.07.2020 12:42

Zonguldak'ta, 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

Etkinlik kapsamında Vali Mustafa Tutulmaz, Garnizon Komutanı Personel Yüzbaşı Ayhan Kafalı, Belediye Başkan Vekili Gökhan Cüteli, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Gönen Süslü, İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, Zonguldak Liman Başkanı Ali Görkem ve protokol üyeleri, Türkiye Taşkömürü Kurumuna ait römorkörle denize açıldı.

Liman Başkanı Ali Görkem, römorkörde yaptığı konuşmada, 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nın 94. yıl dönümünü kutladıklarını söyledi.

Türkiye'nin Asya ile Avrupa arasında köprü vazifesi gördüğüne işaret eden Görkem, "Ülkemiz, Karadeniz, Ege ve Akdeniz gibi stratejik öneme sahip denizlerle çevrilidir. Bu denizleri birleştiren iki önemli su yoluna ve bir iç denize sahip olması, tarih boyunca bunların çevresinde yaşamış çeşitli uygarlıkları barındıran stratejik konumu gereği günümüz dünyasında önemi daha da artan bir ülke konumundadır." diye konuştu.

Görkem, üzerinde yaşanan coğrafyanın denizci olmayan devletler ile sırtını denize dönen milletleri asla affetmediğinin unutulmaması gerektiğini vurgulayarak, "1 Temmuz 1926'da Kabotaj Kanunu'nun yürürlüğe girmesiyle sadece bağımsızlığımız perçinlenmemiş, aynı zamanda denizciliğimizin gelişmesi için de bir dönüm noktası olmuştur." dedi.

Daha sonra protokol üyeleri, deniz şehitleri anısına denize çelenk bıraktı.

Kaynak: AA

Manşet

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