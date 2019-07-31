Zonguldak'ta deniz dibi temizliği yapıldı

Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde, dalgıçların katılımıyla düzenlenen deniz dibi temizliği etkinliğinde, denizden kısa sürede çok sayıda atık malzeme çıkartıldı.

Zonguldak Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği (ZESOB) organizesinde Zonguldak Liman Başkanlığı, Kozlu Belediyesi, Zonguldak Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı'nın destek verdiği deniz dibi temizlik etkinliğinde 6 dalgıç Kozlu Limanı'nda temizlik çalışması gerçekleştirdi.

Sabah saatlerinde başlayan temizlik çalışmasında, denizden plastik atıklar, telefon, cam şişe, demir, otomobil lastikleri gibi çeşitli atık malzemeler çıkartıldı.

ZESOB A.Ş. Eğitim Müdürü İsmail Düztaşı, gazetecilere yaptığı açıklamada, denizlerin her geçen gün farklı nedenlerden dolayı kirlendiğini belirterek, bu duruma dikkat çekmek istediklerini söyledi.

Deniz dibinden çok sayıda atık çıkartıklarını dikkati çeken Düztaşı, "Temizleyebildiğimiz kadar denizin dibini temizleyeceğiz. Öğleden sonra da Kozlu Plajı'nda bir faaliyetimiz olacak. Halkımızdan bu konuda duyarlı olmasını istiyoruz. Denizler hepimizin, denizlerimizi gelecek nesillere bırakmak zorundayız." dedi.

Kaynak: AA