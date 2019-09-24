Zonguldak'ta DEAŞ şüphelisi baba oğula dava

24.09.2019 11:46

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığınca, terör örgütü DEAŞ'a yönelik soruşturma sonunda iki tutuklu şüpheli hakkında 7 yıl altışar aydan 15'er yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Cumhuriyet Başsavcılığınca, tutuklu şüpheliler Ayman Zainal Ali Dhulfiqar (26) ve babası Zainal Ali Abdullah Dhulfiqar (65) hakkında hazırlanan 20 sayfalık iddianame, 2. Ağır Ceza Mahkemesine sunuldu.

Mahkemece kabul edilen iddianamede, örgütün kuruluş amacı, yapısı, ideolojisi, Türkiye'deki eylemlerinin yanı sıra Müslümanların yaşadığı tüm ülkelerin terör örgütünün hedefinde olduğu vurgulandı.

Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğünün tespitleri sonucunda, DEAŞ silahlı terör örgütü üyesi Ayman Zainal Ali Dhulfiqar hakkında, şüphelinin DEAŞ silahlı terör örgütü içerisinde sözde vali olan kayınbiraderi Ammar Mustafa Yusuf isimli kişinin korumalığını yaptığı vurgulanan iddianamede, "Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanlığının ilgili yazısıyla DEAŞ silahlı terör örgütüne ait isismosul.wordpress.com sitesi üzerinde yapılan incelemede, şüphelinin DEAŞ silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdiği sırada çekilmiş olan bir adet fotoğrafı bulunmakta." ifadelerini kullandı.

İddianamede, şüphelilerden Ayman Zainal Ali Dhulfiqar'ın, 2013-2015 yılları arasında Irak'ın Musul kentindeki DEAŞ silahlı terör örgütü içerisinde "İnfazcı" olarak faaliyet gösterdiğine dikkati çekildi.

Ayrıca iddianamede, Ayman Zainal Ali Dhulfiqar'ın alınan ifadesinde, babasının, ağabeyi Yasir Zainal Ali Abdullah'ın kimin tarafından öldürüldüğünü öğrenmek için kendisinin örgüte katılmasını istediğini ve babasının söylemesi üzerine DEAŞ'a 2016 yılının mayıs ayında katıldığını iddia etti.

Zainal Ali Abdullah Dhulfiqar'ın ifadesinde, oğlu Ayman Zainal Ali Dhulfiqar'ı DEAŞ'a katılması için yönlendirmediğini öne sürerek, "Oğlum Ayman DEAŞ'lılar arasından kaçıp Suriye'de bizim yanımıza gelince ağabeyi Yasir'i öldüren kişinin Miesser isimli bir kişi olduğunu söyledi. Ben Miesser isimli şahısla görüşmedim. Zaten o dönemde Suriye'de bulunuyorduk ve oğlum Ayman geldikten sonra Suriye'den Türkiye'ye kaçtık. DEAŞ'lılar Ayman'ı zorla götürdüğünde ben kendisine silah veya başka bir şey vermedim." dediği belirtildi.

İddianamede, sanıklar hakkında elde edilen deliller sonucunda şüpheliler Ayman Zainal Ali Dhulfiqar ve Zainal Ali Abdullah Dhulfiqar'ın ulusal ve uluslararası platformda terör örgütü olarak kabul edilen DEAŞ silahlı terör örgütüne örgütsel bağlılık duyduklarına işaret edildi.

Şüphelilerin, örgütün Türkiye'de oluşturduğu yapılanmaya dahil olup örgüt tarafından kendilerine verilecek olan eylem talimatlarını almak için hazır beklemek suretiyle örgüt hiyerarşisi içerisinde yer aldığı vurgulandı.

İddianamede, haklarında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl altışar aydan on beşer yıla kadar hapis cezası istenen sanıkların ilerleyen günlerde yargılanmasına başlanacak.

Kaynak: AA