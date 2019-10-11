Zonguldak'ta deaş operasyonu (2)
TUTUKLANDILARZonguldak'ta, terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen A.A. ve M.A., savcılıktaki ifadelerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece, 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan tutuklandı.
11.10.2019 20:53
TUTUKLANDILAR
Zonguldak'ta, terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen A.A. ve M.A., savcılıktaki ifadelerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece, 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan tutuklandı.
Kaynak: DHA