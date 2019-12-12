Zonguldak'ta DEAŞ davası: Sanıklar suçlamaları kabul etmedi

12.12.2019 14:35 | Son Güncelleme: 12.12.2019 14:40

Zonguldak'ta terör örgütü DEAŞ'a yönelik 1'i tutuklu 4 sanığın yargılandığı davada sanıklar haklarındaki suçlamaları kabul etmedi.



Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Zonguldak Emniyet Müdürlüğü TEM ekiplerince geçen yıl 7 Temmuz 2018'te Kdz. Ereğli ilçesinde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon düzenlendi. DEAŞ adına faaliyet yürüttükleri iddia edilen şüpheliler takibe alındıktan sonra ilçedeki bir eve baskın yapıldı. Operasyonda Irak uyruklu Walid H. ile dayıları Zaidan A.Z. ve Amer A.Z ve şahıslara yer temin ettiği iddiasıyla Sulaf A. gözaltına alındı. Çıkarıldıkları adli makamlarca Sulaf A. serbest bırakılırken, diğer şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi. Görülen duruşmalarda Walid Halaf'un tutukluluğuna karar verilirken diğer sanıkların tutuksuz yargılanmasına karar verildi.



İddianame hazırlandı



Şüpheliler hakkında 7 yıldan 15'er yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı. 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen 29 sayfalık iddianame de DEAŞ terör örgütünün kuruluş amacı ve yapısı, örgütün ideolojisi ile Türkiye'deki eylemleri, Müslümanların yaşadığı tüm ülkelerin terör örgütünün hedefinde olduğuna yer verildi. İddianamede ayrıca şüphelilerin terör örgütünden aldıkları emir ve talimatlar doğrultusunda örgüt tarafından Türkiye'de düzenlenecek olası bir bombalama eyleminde görevlendirilmek üzere hazır beklemek suretiyle örgüt hiyerarşisinde yer aldığı vurgulandı.



Hakim karşısına çıktılar



Kabul edilen iddianamenin ardından tutuklu sanıklar 2. Ağır Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıktı. Tutuklu sanık Walid Halaf ise SEGBİS sistemi ile duruşmaya katıldı. Tutuksuz sanıklar da duruşmada hazır bulundu. Sanıklar beraatlerini talep ederek suçlamaları kabul etmedi. Mahkeme heyeti tutuklu sanığın tutukluluğunun devamına karar vererek duruşmayı ileri tarihe erteledi. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA