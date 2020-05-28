Zonguldak'ta cuma namazı kılınacak yerler belirlendi Zonguldak Valiliğince yeni tip koronavinüs tedbirleri kapsamında kentte kılınacak cuma namazıyla ilgili yerlerin belirlendiği bildirildi.

Zonguldak Valiliğince yeni tip koronavinüs tedbirleri kapsamında kentte kılınacak cuma namazıyla ilgili yerlerin belirlendiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi'nin Vali Erdoğan Bektaş başkanlığında toplandığı belirtildi.

Evde izolasyonda olan kişilerin cuma namazı için ikametgahlarından ayrılmayacakları ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"65 yaş üstü ve sokağa çıkma kısıtlaması olanlar, cuma namazı için ikametgahlarından ayrılmayacaktır. Cuma cemaati 50'nin altında olan yerleşim yerlerinde kurallara uymak şartı ile yerleşim yerlerindeki cami bahçeleri veya uygun olan açık alanlarda cuma namazı kılacak ve cuma namazı saatinde camiler kapalı olacaktır. Cuma cemaati 50'nin üstünde olan yerlerde ilgili kurullarca belirlenen bölgelerde cuma namazı kılınabilecek ve cuma namazı saatinde camiler kapalı olacaktır. Namaza gelecek kişiler, abdestlerini evlerinde veya iş yerlerinde alacak, kendi seccadeleri ile maskeli olarak gelecek ve sosyal mesafe kurallarına uyacaklardır. Camilerde abdest alınmasına izin verilmeyecektir. Cuma vaktinde il merkezinde de camiler ve WC'leri kapalı olacaktır."

Açıklamada, cuma namazının kent merkezindeki liman alanı, Anadolu Erkek İmam Hatip Lisesi, Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Kız A.İ.H.L., Karaelmas İlkokulu, Şehit Gökhan Esen İmam Hatip Lisesi, İnağzı Köksal Toptan İlköğretim Okulu, Asma İlkokulu bahçelerinin yanı sıra Ontemmuz Mahallesi Bilal Habeşi ve Merkez Baştarla Mahallesi Rat-Site cami avlulaları ile Dilaver Mahallesi stat üstü otopark alanı ve üniversite konuk evi önü meydanında kılınabileceği belirtildi.

Kaynak: AA