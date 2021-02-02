Zonguldak'ta cinayet sanığına müebbet hapis cezası
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Zonguldak'ta cinayet sanığına müebbet hapis cezası

02.02.2021 16:05 | Son Güncelleme: 02.02.2021 16:08
Zonguldak'ta cinayet sanığına müebbet hapis cezası

Zonguldak'ta bir kişiyi market alışverişinden evine döndüğü sırada tabancayla öldürdüğü iddia edilen sanık, müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Zonguldak'ta bir kişiyi market alışverişinden evine döndüğü sırada tabancayla öldürdüğü iddia edilen sanık, müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Zonguldak 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, maktul Şaban Köroğlu'nu öldürdüğü öne sürülen tutuklu sanık Cafer B. ile taraf avukatları katıldı.

Tutuklu sanık, son savunmasında suçlamaları kabul etmeyerek, beraatini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanığın "kasten öldürme" suçundan müebbet hapisle cezalandırılmasına karar verdi.

Olay

Meşrutiyet Mahallesi Papatya Sokak'ta 14 Ekim 2020'de market alışverişinden evine dönerken tabancayla yaralanarak Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılan Şaban Köroğlu, müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Olayla ilgili Cafer B. ile oğlu S.B. gözaltına alınmış, Cafer B. "kasten öldürme" suçundan tutuklanmış, oğlu S.B. serbest bırakılmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Yılmaz

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