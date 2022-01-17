ZONGULDAK - Çıkan yangında evin çatısında hasar oluştu - Haberler
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ZONGULDAK - Çıkan yangında evin çatısında hasar oluştu

AA / Fadime Yılmaz Elma - Haberler | Güncel

Zonguldak'ta 2 katlı evde çıkan yangında çatıda hasar meydana geldi.

ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ta 2 katlı evde çıkan yangında çatıda hasar meydana geldi.

Çaydamar Mahallesi Şirin Sokak'ta iki katlı evin çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangını gören vatandaşlar, durumu emniyet ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, çeşitli noktalardan yangını söndürmek için çalışma başlattı.

İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu söndürülen yangın çatıda hasara yol açtı.

Öte yandan ekipler, yangının çevre evlere sıçramaması için de müdahalede bulundu.

ZONGULDAK - Çıkan yangında evin çatısında hasar oluştu

ZONGULDAK - Çıkan yangında evin çatısında hasar oluştu

ZONGULDAK - Çıkan yangında evin çatısında hasar oluştu

ZONGULDAK - Çıkan yangında evin çatısında hasar oluştu

ZONGULDAK - Çıkan yangında evin çatısında hasar oluştu

ZONGULDAK - Çıkan yangında evin çatısında hasar oluştu

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 Yangın çıkan dairenin alt katında oturan kadın, itfaiyecilere balkondan ayet tutarak destek verdi

Yangın çıkan dairenin alt katında oturan kadın, itfaiyecilere balkondan ayet tutarak destek verdi
AA / Fadime Yılmaz Elma - Son Dakika Haberleri

Zonguldak, İtfaiye, Yangın, Güncel, Haber

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