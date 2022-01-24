Zonguldak'ta çıkan yangında dumandan zehirlenen kişi öldü - Haberler
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Zonguldak'ta çıkan yangında dumandan zehirlenen kişi öldü

Zonguldak'ta çıkan yangında dumandan zehirlenen kişi öldü
AA / Gökhan Yılmaz - Haberler | Güncel

Zonguldak'ta bir binada çıkan yangında dumandan zehirlendiği değerlendirilen kişi hayatını kaybetti.

ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ta bir binada çıkan yangında dumandan zehirlendiği değerlendirilen kişi hayatını kaybetti.

Birlik Mahallesi Yıldırım Sokak'taki 3 katlı binanın ikinci katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Dumanları fark eden vatandaşlar durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine haber verdi.

Ekiplerin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü.

Dumandan zehirlendiği değerlendirilen Mehmet K'nin (45) yaşamını yitirdiği belirlendi.

Mehmet K'nin cenazesi, otopsi için Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Zonguldak'ta çıkan yangında dumandan zehirlenen kişi öldü

AA / Gökhan Yılmaz - Son Dakika Haberleri

Zonguldak, İtfaiye, Yangın, Polis, Güncel, Haber

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