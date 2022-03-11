Zonguldak'ta çıkan yangında bir ev hasar gördü
AA - Fadime Yılmaz Elma - Güncel
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Zonguldak'ta 2 katlı evde çıkan yangın söndürüldü.
ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ta 2 katlı evde çıkan yangın söndürüldü.
Karaelmas Mahallesi Begonya Sokak'ta iki katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangını gören vatandaşlar, durumu emniyet ve itfaiye ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu söndürülen yangın evde hasara neden oldu.
AA / Fadime Yılmaz Elma - Güncel