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Zonguldak'ta çıkan yangında bir ev hasar gördü

AA - Fadime Yılmaz Elma - Güncel
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Zonguldak'ta çıkan yangında bir ev hasar gördü

Zonguldak'ta 2 katlı evde çıkan yangın söndürüldü.

ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ta 2 katlı evde çıkan yangın söndürüldü.

Karaelmas Mahallesi Begonya Sokak'ta iki katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangını gören vatandaşlar, durumu emniyet ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu söndürülen yangın evde hasara neden oldu.

AA / Fadime Yılmaz Elma - Güncel

Zonguldak, İtfaiye, Yangın, Güncel, Haberler

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