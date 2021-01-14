Zonguldak'ta çıkan yangında 2 katlı ev kullanılamaz hale geldi
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Zonguldak'ta çıkan yangında 2 katlı ev kullanılamaz hale geldi

14.01.2021 17:01 | Son Güncelleme: 14.01.2021 17:04
Zonguldak'ta çıkan yangında 2 katlı ev kullanılamaz hale geldi

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

İlçeye bağlı Bakırlık Mahallesi'nde, Yılmaz Demir'e ait 2 katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine, olay yerine gelen Ereğli Belediyesi İtfaiye ekipleri, yangına müdahale etti.

Ekiplerin çalışması sonucu söndürülen yangında, ev kullanılamaz hale geldi.

Aile fertleri, evlerinin yanmasını gözyaşları içinde izledi.

Öte yandan 3 gün önce evin kömürlüğünde çıkan yangının da itfaiye ekiplerince söndürüldüğü öğrenildi.

Yaklaşık 2 saat süren çalışmalar boyunca oluşan yoğun duman nedeniyle bölgede sağlık ekipleri hazır bekletildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Kemal Bektaş

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