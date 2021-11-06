Zonguldak'ta çevreciler deniz kirliliğine dikkati çekti

ZONGULDAK (AA) - Deniz kirliliğine dikkati çekmek için tekneyle denize açılan çevreciler, "Karadeniz Yaşasın" yazılı pankart açtı.

Kent Konseyi Çevre Çalışma Grubu, Kozlu Su Ürünleri Kooperatifi ve TEMA Vakfı iş birliğiyle düzenlenen etkinlikte, aralarında üniversite öğrencilerinin de bulunduğu grup, deniz kirliliği konusunda farkındalık oluşturmak için tekneyle denize açıldı.

Gezi teknelerinde bulunan grup, ellerindeki Türk bayraklarını sallayarak "Karadeniz Yaşasın" yazılı pankart açtı.

Kozlu Limanı'ndan Zonguldak Limanı'na kadar süren etkinlikte, vatandaşların çevre kirliliğine duyarlı olmaya davet edildi.

TEMA Zonguldak İl Temsilcisi Berran Aydan, yaptığı açıklamada, Karadeniz'deki kirliliğin gün geçtikçe artığını savunarak, yetkililerin ve vatandaşların daha duyarlı olması gerektiğini söyledi.

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