Zonguldak'ta çevreciler deniz kirliliğine dikkati çekti - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Zonguldak'ta çevreciler deniz kirliliğine dikkati çekti

AA / Gökhan Yılmaz - Haberler | Güncel
Zonguldak'ta çevreciler deniz kirliliğine dikkati çekti

Deniz kirliliğine dikkati çekmek için tekneyle denize açılan çevreciler, "Karadeniz Yaşasın" yazılı pankart açtı.

ZONGULDAK (AA) - Deniz kirliliğine dikkati çekmek için tekneyle denize açılan çevreciler, "Karadeniz Yaşasın" yazılı pankart açtı.

Kent Konseyi Çevre Çalışma Grubu, Kozlu Su Ürünleri Kooperatifi ve TEMA Vakfı iş birliğiyle düzenlenen etkinlikte, aralarında üniversite öğrencilerinin de bulunduğu grup, deniz kirliliği konusunda farkındalık oluşturmak için tekneyle denize açıldı.

Gezi teknelerinde bulunan grup, ellerindeki Türk bayraklarını sallayarak "Karadeniz Yaşasın" yazılı pankart açtı.

Kozlu Limanı'ndan Zonguldak Limanı'na kadar süren etkinlikte, vatandaşların çevre kirliliğine duyarlı olmaya davet edildi.

TEMA Zonguldak İl Temsilcisi Berran Aydan, yaptığı açıklamada, Karadeniz'deki kirliliğin gün geçtikçe artığını savunarak, yetkililerin ve vatandaşların daha duyarlı olması gerektiğini söyledi.

Zonguldak'ta çevreciler deniz kirliliğine dikkati çekti

AA / Gökhan Yılmaz - Son Dakika Haberleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'İnşallah Karadeniz'den doğal gazı da çıkarmaya başladığımız andan itibaren hem devlet kazanacak hem halkım kazanacak.'

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İnşallah Karadeniz'den doğal gazı da çıkarmaya başladığımız andan itibaren hem devlet kazanacak hem halkım kazanacak."
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500
title