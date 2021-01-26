Zonguldak'ta çatı katında çıkan yangın hasara neden oldu

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde bir evin çatı katında çıkan yangın hasara neden oldu.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde bir evin çatı katında çıkan yangın hasara neden oldu.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Karamusa Köyü Dedeler Mahallesi'nde 3 katlı bir evin çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Ev sahiplerinin haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince yangın kısa sürede söndürüldü.

Çatıda hasar meydana geldi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gönül Ünlü