Zonguldak'ta çapari ile palamut avı başladı ZONGULDAK'ta, 15 Ağustos itibarıyla çapari ile av yasağının sona ermesinin ardından denize açılan balıkçılar, palamut avında umduğunu bulamadı.

ZONGULDAK'ta, 15 Ağustos itibarıyla çapari ile av yasağının sona ermesinin ardından denize açılan balıkçılar, palamut avında umduğunu bulamadı.

Balıkçılar, 15 Ağustos'ta çapariyle av yasağının sona ermesinin ardından sabah erken saatlerde denize açılarak, palamut avına başladı. Balıkçılar, az sayıda tuttukları balıklarla limana döndü. 1 Eylül'de gırgır ağları ile başlayacak av sezonu öncesi tekneleriyle denize açılan balıkçılar, ilk 3 günde umduğunu bulamadı. Balıkçı tezgahlarında az sayıda olan palamut, tanesi 10 TL'den satışa sunuldu. Zonguldak Limanı'ndan denize açılan Mevlüt Tokyay (68), 3 saatte 2 palamut avladı. 3 gündür ava çıkmasına rağmen az sayıda palamut avlayabildiğini söyleyen Tokyay, "Palamut avına çıktık. 2 tane avlayabildik. Denizler bitti. Artık eskisi gibi balık yok. Kısa bir süre kendini gösteriyor sonra kayboluyor. Bu yıl da olacağını sanmıyorum" dedi.İstanbul'da yaşayan ve tatil için ailesinin yanına gelen Ahmet Tokyay ise "Babamla denize açıldık. Birkaç fotoğraf çekerim, dedim ama balık yoktu. 1 Eylül'de büyük teknelere av yasağı sona erecek. Cihazlarla avlandıkları için küçük teknelere balık kalmıyor. O süreye kadar da tutabilir miyiz, diye açıldık ama şu ana kadar balık yok" diye konuştu.

Kaynak: DHA