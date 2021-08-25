ZONGULDAK'TA CAMİ İNŞAATINA ASILAN BAYRAKLA İLGİLİ SORUŞTURMA

ZONGULDAK'ın Kozlu ilçesinde yapımı devam eden Kavaklık Camisi'nin inşaatındaki Türk bayrağının yanına, üzerinde Arapça Kelime-i Tevhid (La ilahe illallah) yazılı yeşil bayrak asılmasıyla ilgili Kozlu Kaymakamlığı'nca soruşturma başlatıldı.

ZONGULDAK'ın Kozlu ilçesinde yapımı devam eden Kavaklık Camisi'nin inşaatındaki Türk bayrağının yanına, üzerinde Arapça Kelime-i Tevhid (La ilahe illallah) yazılı yeşil bayrak asılmasıyla ilgili Kozlu Kaymakamlığı'nca soruşturma başlatıldı.

Kozlu'nun Güney Mahallesi'nde yapımı devam eden Kavaklık Camisi'nin inşaatına Türk bayrağının yanına başka bir bayrak asıldı. Bunun üzerine vatandaşlar, ilçe müftülüğüne şikayette bulundu. Hilafet bayrağı asıldığı yönünde yapılan ihbar üzerine, müftülük çalışanları inşaatta incelemede bulundu. Bayrak görevliler tarafından indirilerek tutanak tutuldu. Üzerinde Kelime-i Tevhid yazısı bulunan bayrağın, bir işçi tarafından asıldığı belirlendi.

Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, konuyla ilgili Kozlu Kaymakamlığı'nın soruşturma başlattığını söyledi.

İl Müftü Vekili Tahir Erçin de ilçe müftülüğünün söz konusu bayrağı inşaattan indirdiğini ifade etti. Erçin, Kavaklık camimiz var. Güzel bir yerde gençlik merkezimizin hemen yanında, orada ihtiyaca cevap verecek bir camimiz. Üzücü bir olay dün bizlere gelen bilgiye göre o camimizde asılı olan Türk bayrağının yanına yeşil bir bayrak ve üzerinde Kelime-i Tevhid yani 'La ilahe illallah' yazan bir bayrağın asıldığı yönündeydi. Biz de olayı duyar duymaz ilçe müftülüğümüze irtibata geçerek olayın akıbetini öğrenmek için çalışma başlattık. Nihayetinde Türk bayrağının yanına asılan o bayrağı önce oradan çıkarttık dedi.

'İŞÇİLERİ UYARDIK'

Araştırmalarının sürdüğünü ifade eden Erçin, bayrağı asan işçinin ifadesinde kasıt olmadan iyi niyetle bayrağı astığını beyan ettiğini belirterek, Sabah saatlerinde olay mahallinde tekrar araştırma yaptık. Nihayetinde inşaatta çalışan bir işçimizin o bayrağı kendi beyanına göre Kelime-i Tevhid yani 'Allah birdir' iadesi yer aldığı için iyi niyetle oraya astığını ve herhangi bir kastı olmadığını beyan etmesi üzerine, bu arkadaşlarımıza böyle bir olaya tenezzül etmemeleri gerektiğini, Türk bayrağının yanına böyle yanlış anlaşılabilecek eylemlerden uzakta durmaları yönünde uyarılarda bulunduk. Tutanak altına aldık, gerek ilçe kaymamıza bilgi vermek üzere olayla ilgili inceleme devam ediyor. Bundan sonra yapılacak işlemler de ilçe müftülüğümüz takibinde devam edecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı