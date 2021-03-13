Zonguldak'ta caddeler boş kaldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Zonguldak'ta caddeler boş kaldı

13.03.2021 14:28 | Son Güncelleme: 13.03.2021 14:36
Zonguldak'ta caddeler boş kaldı

Zonguldak'ta kısıtlamasız ikinci hafta sonu da sakin geçti.

Zonguldak'ta kısıtlamasız ikinci hafta sonu da sakin geçti. Kısıtlamanın kalktığı kent merkezinde cadde ve sokaklar sakinliğini korudu.

Zonguldak'ta kısıtlamasız ikinci hafta sonu sakin geçti. Yüksek risk grubunda yer alan Zonguldak'ta sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanmadığı ikinci hafta da cadde ve sokaklar boş kaldı. Kentin en işlek caddesi olan Gazipaşa Caddesinde kalabalık olmazken vatandaşlar hafta sonunu evde geçirdi. Önümüzdeki hafta yapılacak kabine toplantısı sonrası Zonguldak'ın yüksek risk haritasında yer alan ve çok yüksek riskli haritada yer alıp almayacağı merak konusu oldu. - ZONGULDAK

Zonguldak'ta caddeler boş kaldı
Zonguldak'ta caddeler boş kaldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Papa Ziya Selçuk Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Nükhet Duru Birol Güven Pelin Öztekin Rasim Öztekin
Spor Mesut Özil Caner Erkin Ali Şansalan Josef De Souza İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Zonguldak'ta caddeler boş kaldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.3.2021 14:37:11. #1.15#
title