Zonguldak'ta buzlanma kazaları: 13 yaralı (2)

16.01.2020 17:44 | Son Güncelleme: 16.01.2020 17:44

KAMYON ŞOFÖRÜ HAYATINI KAYBETTİ

Zonguldak'ta, buzlanma nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp otomobille çarpışan ardından da dereye düşen kamyonun şoförü Şendoğan Yanık (55), kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralıların tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: DHA