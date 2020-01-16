Zonguldak'ta buzlanma kazaları: 13 yaralı (2)
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Zonguldak'ta buzlanma kazaları: 13 yaralı (2)

KAMYON ŞOFÖRÜ HAYATINI KAYBETTİZonguldak'ta, buzlanma nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp otomobille çarpışan ardından da dereye düşen kamyonun şoförü Şendoğan Yanık (55), kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

16.01.2020 17:44 | Son Güncelleme: 16.01.2020 17:44
Zonguldak'ta buzlanma kazaları: 13 yaralı (2)

KAMYON ŞOFÖRÜ HAYATINI KAYBETTİ

'ta, buzlanma nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp otomobille çarpışan ardından da dereye düşen kamyonun şoförü Şendoğan Yanık (55), kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralıların tedavisinin sürdüğü öğrenildi.


Kaynak: DHA
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