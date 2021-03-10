Zonguldak'ta büfeden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli tutuklandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Zonguldak'ta büfeden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli tutuklandı

10.03.2021 17:41 | Son Güncelleme: 10.03.2021 17:47
Zonguldak'ta büfeden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli tutuklandı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, büfeden sigara ve para çaldıkları iddiasıyla yakalanan 1'i yabancı uyruklu 2 şüpheli tutuklandı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, büfeden sigara ve para çaldıkları iddiasıyla yakalanan 1'i yabancı uyruklu 2 şüpheli tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince, belediyeye ait katlı otoparkta bulunan büfeden sigara ve para çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlatıldı.

Bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, olayı V.K. (17) ile Suriye uyruklu Z.S.K'nin (18) gerçekleştirdiğini belirledi.

Yakalanan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, el konulan malzemeler büfe sahibine teslim edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Kemal Bektaş

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Papa Cahit Özkan Meral Akşener Abdülhamit Gül Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Esra Erol Hakan Taşıyan Müslüm Gürses Esra Dermancıoğlu
Spor Ali Koç Mustafa Er Fatih Terim Mustafa Cengiz İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Bursa Suriye
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Zonguldak'ta büfeden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli tutuklandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.3.2021 17:47:56. #1.14#
title