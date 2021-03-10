Zonguldak'ta büfeden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli tutuklandı
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, büfeden sigara ve para çaldıkları iddiasıyla yakalanan 1'i yabancı uyruklu 2 şüpheli tutuklandı.
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, büfeden sigara ve para çaldıkları iddiasıyla yakalanan 1'i yabancı uyruklu 2 şüpheli tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince, belediyeye ait katlı otoparkta bulunan büfeden sigara ve para çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlatıldı.
Bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, olayı V.K. (17) ile Suriye uyruklu Z.S.K'nin (18) gerçekleştirdiğini belirledi.
Yakalanan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, el konulan malzemeler büfe sahibine teslim edildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Kemal Bektaş