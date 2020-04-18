Zonguldak'ta boş cadde ve sokaklarda sessizlik hakim
Zonguldak'ta boş cadde ve sokaklarda sessizlik hakim Zonguldak'ta uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması emniyet drone ile havandan görüntülendi.
18.04.2020 17:03 | Son Güncelleme: 18.04.2020 17:05
Zonguldak'ta boş cadde ve sokaklarda sessizlik hakim
ZONGULDAK - Zonguldak'ta uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması emniyet drone ile havandan görüntülendi.
İçişleri Bakanlığı tarafından gece 24: 00'den itibaren 30 il ve Zonguldak'ta uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle cadde ve sokaklar boş kaldı. Boş kalan cadde ve sokaklar drone havadan görüntülendi.
Kaynak: İHA