Zonguldak'ta boş cadde ve sokaklarda sessizlik hakim
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Zonguldak

Zonguldak'ta boş cadde ve sokaklarda sessizlik hakim

Zonguldak'ta boş cadde ve sokaklarda sessizlik hakim Zonguldak'ta uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması emniyet drone ile havandan görüntülendi.

18.04.2020 17:03 | Son Güncelleme: 18.04.2020 17:05
Zonguldak'ta boş cadde ve sokaklarda sessizlik hakim

Zonguldak'ta boş cadde ve sokaklarda sessizlik hakim

ZONGULDAK - Zonguldak'ta uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması emniyet drone ile havandan görüntülendi.

İçişleri Bakanlığı tarafından gece 24: 00'den itibaren 30 il ve Zonguldak'ta uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle cadde ve sokaklar boş kaldı. Boş kalan cadde ve sokaklar drone havadan görüntülendi.

Zonguldak'ta boş cadde ve sokaklarda sessizlik hakim

Kaynak: İHA

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