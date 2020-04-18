Zonguldak'ta boş cadde ve sokaklarda sessizlik hakim Zonguldak'ta boş cadde ve sokaklarda sessizlik hakim Zonguldak'ta uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması emniyet drone ile havandan görüntülendi.

Zonguldak'ta boş cadde ve sokaklarda sessizlik hakim ZONGULDAK - Zonguldak'ta uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması emniyet drone ile havandan görüntülendi. İçişleri Bakanlığı tarafından gece 24: 00'den itibaren 30 il ve Zonguldak'ta uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle cadde ve sokaklar boş kaldı. Boş kalan cadde ve sokaklar drone havadan görüntülendi. Kaynak: İHA