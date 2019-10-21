Zonguldak'ta boksörün darbedilerek öldürülmesine ilişkin dava

21.10.2019 17:14

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde amatör boksörün darbedilerek öldürülmesiyle ilgili davada 2 sanık ilk kez hakim karşısına çıktı.

Ereğli Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanıklar Birhan Durmuş (32), Savaş Akdağ (33) ve taraf avukatları ile maktul Cüneyt Seyhan'ın (35) yakınları katıldı.

Sanık Durmuş, savunmasında arkadaşı Savaş'ın telefonla görüştüğü Seyhan'ın daveti üzerine evine gittiklerini belirtti.

Seyhan ile ilk kez burada tanıştığını iddia eden Durmuş, "Üçümüz daha sonra arabaya bindik. Savaş, yol üstünde alkol satın aldı. Asarlı köyündeki tepeye yaklaşık saat 18.00 sıralarında vardık, aracı durdurup alkol tüketmeye başladık. Cüneyt tuvalet ihtiyacının geldiğini söyledi, çalıların arasına gitti. Aracın içinde teyp ile oynarken sol koluma Cüneyt'in muşta ile vurduğunu gördüm. Sendeledim, Cüneyt'e tekme attım, sonra bayılmışım." diye konuştu.

Durmuş, ayıldığında Seyhan'ın başı tekerleğe yakın, ayaklarıysa dik şekilde hareketsiz durduğunu gördüğünü öne sürerek, şunları söyledi:

"Savaş'ın elinde sopa vardı, ayakları ile Savaş, Cüneyt'in yüzüne tekme atıyordu. Bunun üzerine Savaş'ı tuttum, birlikte yere düştük. Savaş, Cüneyt'in yanına gitti, sopa ile vuruyordu. Cüneyt hareketsiz ve tepkisiz vaziyette duruyordu, Savaş'a Cüneyt'i hastaneye götürmemiz gerektiğini söyledim. Kendisi, 'İnfazım var, hastaneye götüremem.' dedi. Cüneyt'i arabanın arka koltuğuna koyduk. Cüneyt araçta tepki vermiyordu. Bizim eve geldik, bir süre evde durduktan sonra yola çıktık. Cüneyt'i evinin yakınlarında bir yere bıraktık, sonra ayrıldık. Savaş ertesi gün beni aradı, Cüneyt'in öldüğünü söyledi. Ben de 'Teslim olalım, olayı anlatalım.' dedim. Karakola teslim oldum, beraatimi ve tahliyemi talep ediyorum."

- "Seyhan'ı ben öldürmedim"

Sanık Akdağ ise Seyhan'ı 15 yıldır tanıdığını ve ağabey kardeş gibi olduklarını ileri sürerek, "Cüneyt abi tuvalet ihtiyacının geldiğini söyledi, ağaçlık alana doğru ilerledi. Bu esnada Birhan şoför koltuğunda oturdu, ben ise ön tarafa geçtim. O esnada Cüneyt abi gelerek Birhan'ın yüzüne doğru yumruk attı. Cüneyt abinin elinde muşta denilen demir aleti gördüm. Birhan araç içinde Cüneyt abiye tekme attı. Birhan o sırada ön koltukta bulunan demir sopayı aldı, kafasına doğru bir kez vurdu. Cüneyt abi yere düştü, demir sopa ve tekme ile vurmaya devam ediyordu." ifadelerini kullandı.

Birhan'ın belinden tutarak çekmeye çalıştığını savunan Akdağ, şunları kaydetti:

"Cüneyt abiyi hastaneye götürelim.' dedim ancak Birhan, 'Benim cezam var.' diyerek kabul etmedi. Daha sonra 'Cüneyt abi ölür.' dedim, kendisi ikna oldu. Cüneyt abi yerden tek başına kalktı, ben koluna girdim arabanın arka koltuğuna oturttum. Hastaneye gideceğimizi sanıyordum ancak Birhan kendi evlerinin önüne geldi. Eve girdik, 8-10 dakika durduk. Arabaya geldiğimde Cüneyt abinin hareketsiz şekilde oturduğunun farkına vardım. Hastaneye gitmemiz gerektiğini söyledim. Birhan bana, 'Bıçak vurmadım, alkolden sızmıştır, ölmemiştir.' şeklinde sözler söyledi. Evinin yakın yerine geldik ve Cüneyt abiyi araç içinde bıraktık. Cüneyt Seyhan'ı ben öldürmedim, beraatimi ve tahliyemi talep ediyorum."

Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek duruşmayı 14 Kasım'a erteledi.

- Olay

Çiğdemli köyünde 29 Nisan'da yol kenarında park halindeki 67 TR 567 plakalı araçta bir kişinin hareketsiz yattığını fark eden maden işçisi, durumu jandarmaya bildirmiş, olay yerine gelen ekipler, araçtaki amatör boksör Cüneyt Seyhan'ın (39) öldüğünü tespit etmişti.



Seyhan'ın vücudunda darp izlerine rastlanmasının ardından gözaltına alınan Birhan Durmuş (32) ve Savaş Akdağ (33) tutuklanmıştı.

Şüpheliler hakkında "canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, Ereğli Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.

Kaynak: AA