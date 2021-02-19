Zonguldak'ta bir sokak mutasyonlu virüs şüphesiyle giriş çıkışlara kapatıldı

Zonguldak'ın Kilimli ilçesine bağlı Çatalağzı beldesinde bir sokak, mutasyonlu virüs şüphesiyle giriş ve çıkışlara kapatıldı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında polis ekiplerinin önlem aldığı beldeye bağlı Hacıoğlu Mahallesi İsmet Paşa Sokak'ta giriş ve çıkışlara izin verilmiyor.

Hacıoğlu Mahallesi muhtarı Yalçın Dursun, gazetecilere, koronavirüs tedbirleri kapsamında 4 evin karantinaya alındığını söyledi.

Polis ekiplerinin güvenlik önlemleri aldığını belirten Dursun, "3 kişinin sonucu pozitif ama mutasyonlu olup olmadığı konusunda bilgi verilmedi. Mutasyonlu olma şüphesiyle karantinaya alındı. 4 hanede 16 kişi kalıyor. Çok hızlı yayılan bir virüs olduğu ve evler de yol kenarına yakın olduğu için ekipler oradaki yolu kapattılar." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Yılmaz