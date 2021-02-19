Zonguldak'ta bir sokak mutasyonlu virüs şüphesiyle giriş çıkışlara kapatıldı
Zonguldak'ın Kilimli ilçesine bağlı Çatalağzı beldesinde bir sokak, mutasyonlu virüs şüphesiyle giriş ve çıkışlara kapatıldı.
Zonguldak'ın Kilimli ilçesine bağlı Çatalağzı beldesinde bir sokak, mutasyonlu virüs şüphesiyle giriş ve çıkışlara kapatıldı.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında polis ekiplerinin önlem aldığı beldeye bağlı Hacıoğlu Mahallesi İsmet Paşa Sokak'ta giriş ve çıkışlara izin verilmiyor.
Hacıoğlu Mahallesi muhtarı Yalçın Dursun, gazetecilere, koronavirüs tedbirleri kapsamında 4 evin karantinaya alındığını söyledi.
Polis ekiplerinin güvenlik önlemleri aldığını belirten Dursun, "3 kişinin sonucu pozitif ama mutasyonlu olup olmadığı konusunda bilgi verilmedi. Mutasyonlu olma şüphesiyle karantinaya alındı. 4 hanede 16 kişi kalıyor. Çok hızlı yayılan bir virüs olduğu ve evler de yol kenarına yakın olduğu için ekipler oradaki yolu kapattılar." diye konuştu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Yılmaz