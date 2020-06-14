Zonguldak'ta bir mahalle karantinaya alındı Zonguldak'ın Kozlu ilçesine bağlı Sivriler köyündeki bir mahalle, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina altına alındı.

Zonguldak'ın Kozlu ilçesine bağlı Sivriler köyündeki bir mahalle, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina altına alındı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Sivriler köyü Dere Mahallesi'nde, il dışından gelen akrabalarının ziyaretinin ardından rahatsızlanan bazı kişiler hastaneye kaldırıldı.

Bu kişilerin Kovid-19 testlerinin pozitif çıkması üzerine 60 haneli mahallenin, İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca karantina altına alınmasına kararı verildi.

Karar üzerine 150 kişinin yaşadığı mahalleye giriş ve çıkışlar yasaklandı, uyarı yazısı asıldı.

Sivriler köyü muhtarı Şenol Taşkın, gazetecilere yaptığı açıklamada, Yalova'dan dedesinin yanına gelen bir kadın ile yanındakilerinin rahatsızlanmaları üzerine hastaneye başvurduğunu belirterek, "Bu kişilerin testleri pozitif çıkmış. Temaslı oldukları kişilerle birlikte mahallede karantina uygulaması başladı. Mahallede bulunan 60 haneye giriş çıkışlar yasaklandı." diye konuştu.

Kaynak: AA