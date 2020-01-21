Zonguldak'ta bir kişinin parmağına sıkışan yüzüğü itfaiye ekipleri çıkardı
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Zonguldak'ta bir kişinin parmağına sıkışan yüzüğü itfaiye ekipleri çıkardı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde bir kişinin parmağından çıkaramadığı yüzük, Ereğli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerince kesildi.

21.01.2020 15:06 | Son Güncelleme: 21.01.2020 15:06
Zonguldak'ta bir kişinin parmağına sıkışan yüzüğü itfaiye ekipleri çıkardı

'ın Ereğli ilçesinde bir kişinin parmağından çıkaramadığı yüzük, Ereğli Belediyesi Müdürlüğü ekiplerince kesildi.

Alınan bilgiye göre, parmağının şişmesi sonucu yüzüğü çıkaramayan R.D, kendi çabaları sonuç vermeyince ilçedeki özel bir hastaneye başvurdu.

Sağlık ekipleri de sonuç alamayınca Ereğli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinden yardım istendi.

Hastaneye gelen ekipler, R.D'nin parmağındaki yüzüğü keserek çıkardı.

Kaynak: AA
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